Она станет продолжением Солнцевской линии. Ожидается, что после ее открытия, а также еще одной станции рядом с аэропортом, которая получит название «Пыхтино», Боровское и Киевское шоссе станут немного свободнее, — передает Интерфакс.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что в 2023 году появится станция метро у аэропорта «Внуково»
Она станет продолжением Солнцевской линии. Ожидается, что после ее открытия, а также еще одной станции рядом с аэропортом, которая получит название «Пыхтино», Боровское и Киевское шоссе станут немного свободнее, — передает Интерфакс.