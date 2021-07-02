В правящей партии Украины сообщили, что на параде женщинам не придется маршировать в туфлях на каблуках

Депутат парламента Марина Бардина написала в своем фейсбуке, что обувь будет другой. Она добавила, что Верховная рада примет поправки в законодательство о гендерном равенстве в армии и поддержке женщин-военнослужащих. Накануне министерство обороны опубликовало фотографии девушек-курсантов, которые в туфлях на каблуках тренируются к параду по случаю Дня независимости. В Верховной раде заявили, что такая обувь превращает женщин в карнавальные куклы и, кроме того, не соответствует стандартам НАТО.

