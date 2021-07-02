В России впервые продали на торгах единственное жилье, изъятое у должника

Это пятикомнатная квартира площадью почти 150 квадратных метров в Екатеринбурге. В картотеке арбитражного суда говорится, что взамен ее владельцу была предоставлена квартира площадью в 31 квадратный метр, — передает ТАСС. Ранее Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников.

