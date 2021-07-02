Угрозы также поступают и героиням опубликованного материала, — рассказал представитель компании изданию «МБХ Медиа». Фотография однополой семьи была размещена в разделе «Школа потребителя» на сайте компании, где публикуются истории о покупателях.
Сеть магазинов «ВкусВилл» сообщила об угрозах после рекламы с участием лесбийской пары
Угрозы также поступают и героиням опубликованного материала, — рассказал представитель компании изданию «МБХ Медиа». Фотография однополой семьи была размещена в разделе «Школа потребителя» на сайте компании, где публикуются истории о покупателях.