Александр Лукашенко заявил, что у него нет другого выхода, кроме как стоять с силовиками насмерть

Об этом белорусский правитель сказал на торжественном собрании в Минске в честь предстоящего Дня независимости. Лукашенко обвинил некие отряды самообороны в попытке подорвать узел связи ВМФ России. По его словам, участники теракта найдены и арестованы. По утверждению Лукашенко, подозреваемые ставили целью насильственную смену власти. Их координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия, — передает РИА Новости.

