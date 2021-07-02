Президент Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова

Чиновник получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Согласно указу на сайте Кремля, вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства награжден за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Ранее жители Москвы неоднократно жаловались на затопление улиц после сильных дождей, а также на постоянно перекладываемую плитку и бордюры.

