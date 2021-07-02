Также ее обвиняют в разжигании розни. С чем это связано – не уточняется. Исполнительница в своем инстаграме призвала все политические движения и партии объединиться, чтобы добиться народного референдума и обсуждения нового проекта Конституции.
Певица Анжелика Агурбаш сообщила, что в Белоруссии против нее возбудили уголовное дело об оскорблении президента
Также ее обвиняют в разжигании розни. С чем это связано – не уточняется. Исполнительница в своем инстаграме призвала все политические движения и партии объединиться, чтобы добиться народного референдума и обсуждения нового проекта Конституции.