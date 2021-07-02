Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

Как передает Интерфакс, за последние сутки пограничники задержали 150 человек, что в три раза больше, чем прежде. В МВД республики отметили, что в настоящий момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, но 500 из них уже заняты. Ранее белорусский правитель Александр Лукашенко после принудительной посадки ирландского пассажирского самолета в Минске заявил, что западные страны сами теперь будут осуществлять контроль за незаконной миграцией на границе с республикой.