Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

Как передает Интерфакс, за последние сутки пограничники задержали 150 человек, что в три раза больше, чем прежде. В МВД республики отметили, что в настоящий момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, но 500 из них уже заняты. Ранее белорусский правитель Александр Лукашенко после принудительной посадки ирландского пассажирского самолета в Минске заявил, что западные страны сами теперь будут осуществлять контроль за незаконной миграцией на границе с республикой.
2021-07-02T19:31:01+03:00
2021-07-02T19:31:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864740-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 02 июля 2021
Загрузка комментариев...