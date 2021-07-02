В Петербурге начинается последний матч российской части Чемпионата Европы по футболу. Сборная Испания встретится на «Газпром-арене» с командой из Швейцарии.

В Петербург приехало немного иностранных болельщиков: всего на стадионе, как передает ТАСС со ссылкой на посольства Испании и Швейцарии, их ожидается около тысячи. Сегодня днём они гуляли по центру города в футболках своих национальных сборных. Небольшое число приехавших из-за рубежа фанатов, возможно, связано с тем, что некоторые страны Евросоюза не рекомендовали своим гражданам посещать Россию из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. С таким заявлением, в частности, выступило Министерство здравоохранения Швейцарии: ведомство акцентировало внимание на том, что в России быстро распространяется новый дельта-штамм коронавируса. Тревожные новости в то же время приходят и из соседней Финляндии: там, по сообщениям медиков, почти у четырехсот вернувшихся с петербургских матчей фанатов обнаружили новую инфекцию. Между тем, в Петербурге продолжают действовать коронавирусные ограничения: так, «Газпром-арена» сегодня, как и во время предыдущих матчей, будет заполнена максимум лишь наполовину. Впрочем, для тех, кто не сможет попасть на стадион, с сегодняшнего дня работает специальная фан-зона на Дворцовой площади. Её вместимость – не более трёх тысяч человек.

Матч Испания – Швейцария начнется в 19:00, игру в прямом эфире будет транслировать Первый канал.