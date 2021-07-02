Столичные рестораны пожаловались на потерю выручки из-за введения специальных цифровых кодов для посетителей

В отрасли утверждают, что некоторые заведения потеряли до 90% выручки.

Больше всего, как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей ресторанного бизнеса, потеряли кафе, ориентированные на офисные центры. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в тех заведениях, у которых отсутствуют летние веранды, осталось лишь около 10% от прежнего оборота. Кроме того, такие кафе, как правило, стоят пустые. Эксперты связали такие потери с тем, что цифровые коды, которые выдаются столичными властями для посещения ресторанов, в большинстве своем оказались у пенсионеров, которые редко ходят в кафе. Лучше ситуация, по утверждениям рестораторов, у заведений с летними верандами, а рост выручки зафиксирован у тех кафе, которые доставляют пиццу, суши и бургеры.

В Аналитическом центре при правительстве Москвы, между тем, утверждают, что потери ресторанного бизнеса в городе оказались не такими сильными и не превышали 24%. Такие выводы в организации сделали на основе данных кассовой техники заведений.

Специальные цифровые QR-коды стали обязательными для посещения кафе в Москве в понедельник. Они выдаются привитым от коронавируса, людям, имеющим антитела, и тем, кто сдал отрицательный тест не позднее, чем за 3 дня. При этом вход на летние веранды пока остается свободным.