Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство готово поддерживать нового ректора Высшей школы экономики. Им стал глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Чернышенко выразил уверенность, что под руководством Анисимова команда вуза не только сохранит, но и преумножит многолетние достижения университета, — передает ТАСС. Ярослав Кузьминов, который почти 30 лет был на посту ректора Высшей школы экономики, накануне ушел в отставку. Сегодня президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

