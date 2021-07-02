Организация «Бойскауты Америки» выплатит жертвам сексуального насилия 850 миллионов долларов

Как сообщает Associated Press, это одна из крупнейших в истории США компенсация по подобным искам. Достигнуто соглашение с адвокатами, которые представляют интерес около 60 тысяч жертв сексуального насилия над детьми. Ранее адвокаты говорили, что сумма компенсаций может составить миллиарды долларов.
2021-07-02T18:32:33+03:00
2021-07-02T18:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 02 июля 2021
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