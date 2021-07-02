Организация «Бойскауты Америки» выплатит жертвам сексуального насилия 850 миллионов долларов

Как сообщает Associated Press, это одна из крупнейших в истории США компенсация по подобным искам. Достигнуто соглашение с адвокатами, которые представляют интерес около 60 тысяч жертв сексуального насилия над детьми. Ранее адвокаты говорили, что сумма компенсаций может составить миллиарды долларов.