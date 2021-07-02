В мэрии Москвы сообщили, что на следующей неделе начнут ревакцинацию в домах престарелых

Глава столичного департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак отметил, что 97% людей в этих заведениях были привиты бесплатно еще в январе и теперь прошло 6 месяцев. Стружак сказал нашей радиостанции, что речь идет примерно о 15 тысячах человек.

