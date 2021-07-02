На портале Госуслуги сегодня произошёл сбой

Людям приходилось ждать по полчаса, прежде чем они могли воспользоваться сервисом.

Проблемы начались около полудня. Пользователям, которые открыли главную страницу сайта госуслуг, сначала предлагали подождать 5 минут, правда очень скоро время ожидания растянулось на полчаса. Людей встречало предупреждение о том, что сейчас услуги заказывают более полумиллиона посетителей. Затем начинался обратный отсчёт. Многие не могли оперативно воспользоваться сайтом, к примеру оплатить автомобильный штраф, записаться ко врачу, получить необходимую справку или оформить пособие. При этом получение специального электронного кода, который подтверждает вакцинацию или перенесённый коронавирус, через открытую до сбоя учётную запись на портале происходило без ожидания, отмечает газета Ведомости. У многих пользователей приложения тоже были проблемы. Министерство цифрового развития сослалось на технические работы по выводу новых сервисов, из-з чего сайт временно может быть недоступен. Отмечу, сбой произошёл вскоре после того как президент подписал указ о выплате 10-ти тысяч рублей семьям с детьми от шести лет. А со вчерашнего дня начались новые выплаты беременным и одиноким родителям. Стоит напомнить, что в мае прошлого года, когда Владимир Путин объявил о денежных поощрениях семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса «Госуслуги» вышли из строя более чем на сутки. В свою очередь эксперты по анализу данных, опрошенные телеканалом Дождь, полагают, что сайт обрушился из-за наплыва желающих получить специальные цифровые коды, которые столичные власти ввели для посещения ресторанов и других мест общепита. О том, что работа портала полностью восстановлена, министерство цифрового развития рапортовало лишь около трёх часов дня.

Портал Госуслуги заработал в конце 2009-го года. На нём по официальным данным зарегистрировано более ста миллионов россиян.