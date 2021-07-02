Суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина, брата одной из богатейших женщин России Елены Батуриной

Предпринимателю вменяется покушение на мошенничество из-за многолетнего судебного разбирательства с сестрой по поводу акций компании «Интеко».

Басманный суд отправил Виктора Батурина под стражу на два месяца – до 1 сентября. Защита уже сообщила, что обжалует решение об аресте. Сам предприниматель вину не признает. Дело в его отношении расследует центральный аппарат Следственного комитета. Возбудили его по инициативе вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, рассказала адвокат ее брата Татьяна Тонова.

Речь идет об акциях девелоперской компании «Интеко», которая в нулевые стала крупнейшим строителем жилья в столице. Батурин был уволен из нее в конце 2005 года. Позже он попытался отсудить у сестры, одной из самых влиятельных женщин страны, рыночную стоимость 25% акций компании. Бизнесмен утверждает, что ему должны выплатить соответствующую компенсацию, и это подтверждают документы. Батурина в свою очередь настаивает на том, что эти бумаги подделка. Судебные споры тянутся уже много лет, в том числе за рубежом. Журнал Forbes напоминает, что разбирательство по этому делу продолжается в Австрии уже больше года, в нем фигурируют два экземпляра договора между братом и сестрой, причем обе стороны доказывают, что экземпляр оппонента — не настоящий.

Защита Батурина считает, что уголовное преследование бизнесмена – это месть его сестры, пытающейся сохранить лицо после серии судебных поражений в зарубежных судах.

Батурин был дважды судим — по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы, а также по дел, связанному с продажей векселей «Интеко». Его выпустили в 2016 году по решению Верховного суда Калымкии