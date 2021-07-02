В ФСБ утверждают, что Ивана Сафронова готовятся похитить иностранные спецслужбы

ФСБ считает, что иностранные спецслужбы готовятся вывезти бывшего корреспондента изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ» Ивана Сафронова за рубеж, если он покинет СИЗО «Лефортово», где находится по обвинению в госизмене. Об этом говорится в решении Мосгорсуда, оставившего Сафронова под стражей, утверждает защита советника главы Роскосмоса.

По этой информации в решении Мосгорсуда говорится, цитирую, «оказавшись на свободе, Иван Сафронов скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников спецслужб покинет территорию Российской Федерации».

В интервью нашей радиостанции адвокат Сафронова Дмитрий Катчев назвал такие утверждения голословными, однако этого оказалось достаточно для продления ареста.

Иван Сафронов находится под стражей уже почти год. Его обвиняют в госизмене. Свою вину журналист не признает.