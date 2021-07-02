Бывший худрук МХАТа им.Горького Доронина обратилась к Путину с критикой действующего руководителя театра Боякова

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с критикой действующего руководителя театра Эдуарда Боякова.

Татьяна Доронина просит российского президента помочь сохранить театр, который она возглавляла много лет. Народная артистка считает необходимым уволить нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, которого называет непрофессиональным и бездарным. Татьяна Доронина призывает Владимира Путина услышать ее слова и отмечает, что важно «изгнать торгашей из театра». По мнению бывшего художественного руководителя МХАТа, если ничего не изменить, то от классического восприятия театра не останется даже воспоминаний. Как пишет Татьяна Доронина, сейчас из театра выгнали актеров, которые были основой репертуара, а «сам репертуар почти уничтожен, как и декорации к спектаклям».

Проблемы в Московском художественном академическом театре имени Горького видит и театральный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Райкина. В интервью «Эху» она сказала, что ситуация там требует оперативного вмешательства властей страны.

Однако сам действующий художественный руководитель Эдуард Бояков отмечает, что многое уже успел сделать для МХАТа, хотя ему досталось тяжелое наследие и проблемы, которые приходилось решать, одновременно формируя новый репертуар.

Пленка Бояков:

В пресс-службе МХАТа в свою очередь рассказали сайту РБК, что Татьяна Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры и предположили, что ее сознанием манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин не получал обращения Татьяны Дорониной. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вряд ли это тема для президента, поскольку такими вопросами занимается министерство культуры.