И.о. ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов, возглавляющий Дальневосточный федеральный университет. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, — передают информагентства. Накануне стало известно, что Ярослав Кузьминов, который занимал пост ректора Высшей школы экономики почти 30 лет, уходит с этого поста. Сразу после отставки он получил от президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
2021-07-02T18:18:39+03:00
2021-07-02T18:31:35+03:00
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18:18, 02 июля 2021
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