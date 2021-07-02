И.о. ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов, возглавляющий Дальневосточный федеральный университет. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, — передают информагентства. Накануне стало известно, что Ярослав Кузьминов, который занимал пост ректора Высшей школы экономики почти 30 лет, уходит с этого поста. Сразу после отставки он получил от президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.