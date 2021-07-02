ВОЗ связала всплеск заболеваемости коронавирусом с играми чемпионата Европы по футболу

Всемирная организация здравоохранения связала всплеск заболеваемости коронавирусом с играми чемпионата Европы по футболу

После пары месяцев постепенного снижения количества заболевших в Европе, медики вновь фиксируют всплеск заболеваемости — порядка 10%. И, как сообщает британская ВВС, причиной тому по версии ВОЗ — чемпионат по футболу. Его уже называют «супер-распространителем» коронавируса. Из доказательств — это результаты тестов фанатов, которые съездили на игры в Лондон и Петербург, и вернулись домой с коронавирусом. Как напоминает финский телеканал YLE, в случае болельщиков Финляндии, которые побывали на матчах в России, 400 человек приехали назад с ковидом.

Американская The New York Times пишет про заявление ВОЗ и отмечает, что там задаются вопросом, как повлияло на распространение вирусе то, что болельщики не просто собираются на стадионах, но и приезжают туда на общественном транспорте; а затем возвращаются домой и потенциально являются переносчиками инфекции.

Агентство France Presse отмечает, что несмотря на то, что в России в первую очередь распространены самый активный по степени заражения вариант коронавируса «Дельта», власти страны не отказываются от идеи проведения игр четверть-финала. Тем временем, агентство Reuters приводит мнение швейцарского министра обороны, которая сказала, что для ее сограждан лучше было бы вакцинироваться прежде, чем ехать на игру в Петербург. Там, скорее всего, уже находятся около тысячи болельщиков из этой страны. На этом фоне агентство сокрушается, что население Петербурга неактивно вакцинируется и количество смертей, а также случаев коронавируса за последнее время резко возросло.

Примерно об этом же пишет швейцарская Tages-Anzeiger: цитата — «До недавнего времени Россия полагала, что с пандемией она справилась. Однако пока складывается впечатление, что у этой страны всё самое худшее ещё впереди. Больницы Петербурга переполнены. Но проведению игр чемпионата это не мешает». Издание делает вывод, что судя по всему, «власти Петербурга решили до конца чемпионата делать вид, что никакого коронакризиса не существует». К.ц.

Ранее министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер назвал решение УЕФА проводить игры в присутствии большого количества болельщиков — крайне безответственным.