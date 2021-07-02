В России вновь зафиксировано максимальное количество умерших от коронавируса

По данным оперативного штаба, за сутки скончалось 679 человек.

Смертность от коронавируса растет уже шестой день подряд. Максимальные показатели выявлены в Москве: там за сутки умерли 112 человек. Еще чуть более 100 смертей – в Санкт-Петербурге. Количество новых случаев COVID-19, вместе с тем, остается на том же уровне, что и днем ранее – их чуть более 23 тысяч, прирост снизился совсем незначительно. Из них в Москве – почти 7 тысяч заболевших, а на Подмосковье и Петербург приходится свыше 4 тысяч заразившихся. Следом по суточному приросту идут Нижегородская и Воронежская области, Бурятия, а также Брянская область, Крым и Забайкальский край.

На этом фоне в Москве решили ввести новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Теперь к нему власти приравнивают и ОРВИ. До момента получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 заболевшие с симптомами простуды должны будут соблюдать режим изоляции, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В качестве обоснования такой меры Ракова назвала изменение симптомов коронавируса: по ее словам, на начальном этапе они практически не отличаются от простуды. Более того, заммэра утверждает, что в столице, несмотря на летнее время, превышены эпидемиологические пороги по заболеваемости ОРВИ.

Всего коронавирусом в России, по официальным данным, болеют свыше 400 тысяч человек, из них примерно 180 тысяч – в Москве.