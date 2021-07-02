Об этом сообщает Readovka в своем телеграм-канале. Согласно этой информации, постановление относятся к прошлогоднему делу о публикации относительно депутата Саблина. Постановление должно быть исполнено в срок до 8 июля.
В редакцию ресурса Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке всего сайта издания
Об этом сообщает Readovka в своем телеграм-канале. Согласно этой информации, постановление относятся к прошлогоднему делу о публикации относительно депутата Саблина. Постановление должно быть исполнено в срок до 8 июля.