Ходорковский готов вывезти за рубеж или даже закрыть редакции СМИ, которые он поддерживает в России

Общественный деятель Михаил Ходорковский готов вывезти за рубеж или даже закрыть редакции средств массовой информации, которые он поддерживает в России. Он объяснил, что это связано с репрессивной политикой властей.

По мнению Михаила Ходорковского, вопрос о смене власти в России сейчас не стоит, любые протесты будут подавлены Росгвардией. Михаил Ходорковский поддерживает в России издания «МБХ медиа» и «Открытые медиа». Сами по себе они не признаны ни иностранными агентами, ни нежелательными организациями, однако, как обмолвился сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ничего удивительного, что их воспринимают в таком качестве, нет.

Более того, есть по меньшей мере одно уголовное дело, в котором репост одного из СМИ Михаила Ходорковского вменяется в качестве сотрудничества с нежелательной организацией. Речь идет о деле жителя Краснодара Леонида Малявина. Об этом нам рассказал его адвокат Михаил Беньяш.

По мнению защиты, материалы которой следствие считает доказательствами по уголовному делу, не являются таковыми.

Несколько дней назад журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала «Дождь» рассказывал, что к ним также поступила информация об усилении давления на российских журналистов.

Политолог Валерий Соловей уверен, что власти пытаются полностью испортить репутацию всех неудобных людей и организаций, в том числе СМИ. Такое мнение Валерий Соловей высказал в эфире «Эха». По словам Валерия Соловья, задача властей – исторгнуть несогласных и опасных из социального пространства.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что российские работники СМИ вряд ли выразят консолидированную позицию по теме давления на разные издания. Такое мнение Владимир Соловьев высказал «Эху». Владимир Соловьев не исключил переформатирования СМИ, которые испытывают давление.