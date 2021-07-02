Репост публикации «Открытых медиа» в деле против пенсионера Малявина приравнено к участию в нежелательной организации

Репост публикации «Открытых медиа» в деле против пенсионера Леонида Малявина приравнено к участию в нежелательной организации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Леонида Малявина Михаил Беньяш.

«Сейчас уголовное дело уже рассматривается, оно передано в суд по 284 статье («участие в нежелательной организации»), в отношении гражданина Малявина Леонида Владимировича. В вину ему ставится то, что он в 2019 году у себя в «Фейсбуке» репостнул пост из группы «Церковь атеистов», в которой была выложена статья Open Media под названием «Испанские ученые в Китае смогли создать гибрид человека обезьяны». Репост Open Media сотрудники полиции у нас расценивают как участие в «Открытой России»*. Таковым участием они считают не только репост «Открытой России»*, но и участие в «Открытом университете», и участие в правозащитной конференции имени Юрия Шмидта. Как это было сделано: мировой судья участка номер 30 в городе Краснодар в 2020 приняла решение по одному административному делу 20.2 КоАП и в своем постановлении сделала вывод, что участие в «Открытых медиа» приравнивается к участию в «Открытой России»*. Этот документ является основным доказательством по уголовному делу и по другим уголовным делам, которые последуют: <...> довольно большое количество граждан эти средства массовой информации репостят, выкладывают, цитируют», — сказал он.

Адвокат отметил, что по данному уголовному делу пенсионеру Леониду Малявину может грозить до 6 лет лишения свободы.

По информации СМИ, уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Краснодара Леонида Малявина возбуждено осенью 2020 года. Согласно версии следствия, Л.Малявин принимает участие в деятельности «Открытой России»* в Краснодарском крае с 2018 года.

*Организация признана нежелательной на территории РФ.