Российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа

Это связано с клеветой в ее адрес, сказал РИА Новости адвокат спортсменки Фредерик Бело. В начале июня Сизикова была задержана в Париже в рамках предварительного расследования в связи с подозрением в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Как сообщили в прокуратуре, российская теннисистка подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Затем спортсменка была отпущена из под стражи.