Российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа

Это связано с клеветой в ее адрес, сказал РИА Новости адвокат спортсменки Фредерик Бело. В начале июня Сизикова была задержана в Париже в рамках предварительного расследования в связи с подозрением в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Как сообщили в прокуратуре, российская теннисистка подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Затем спортсменка была отпущена из под стражи.
2021-07-02T17:32:04+03:00
2021-07-02T17:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 02 июля 2021
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