Следственный комитет сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего схимонаха Сергия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Лишенный сана религиозный деятель, которого епархия в Свердловской области ранее обвинила в захвате монастыря, проходит по трем статьям уголовного кодекса – самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение нарушении права на свободу вероисповедания, передает ТАСС.
2021-07-02T17:31:12+03:00
2021-07-02T17:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 02 июля 2021
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