Следственный комитет сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего схимонаха Сергия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Лишенный сана религиозный деятель, которого епархия в Свердловской области ранее обвинила в захвате монастыря, проходит по трем статьям уголовного кодекса – самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение нарушении права на свободу вероисповедания, передает ТАСС.