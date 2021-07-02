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17:06,
02 июля 2021
У Гавайских островов потерпел крушение грузовой «Боинг-737»
Грузовой самолет «Боинг-737» упал в море в районе Гавайских островов (США) вблизи города Гонолулу, сообщил в
четверг телеканал CNBC.
Точные детали катастрофы, а также масштаб спасательной операции на месте событий пока неизвестны, добавляет CNBC, но пилоты спасены.
По данным телеканала, крушение самолета произошло после того, как у него возникли неполадки с двигателем.