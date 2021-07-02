У Гавайских островов потерпел крушение грузовой «Боинг-737»

2021-07-02T17:06:21+03:00 2021-07-02T17:07:00+03:00 https://echo.msk.ru/news/2864614-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Грузовой самолет «Боинг-737» упал в море в районе Гавайских островов (США) вблизи города Гонолулу, сообщил в

четверг телеканал CNBC.

Точные детали катастрофы, а также масштаб спасательной операции на месте событий пока неизвестны, добавляет CNBC, но пилоты спасены.

По данным телеканала, крушение самолета произошло после того, как у него возникли неполадки с двигателем.