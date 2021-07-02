Сетевое издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке его сайта

В редакции это называют попыткой давления с целью добиться удаления публикации о депутате Госдумы от «Единой России» Дмитрии Саблине, в которой утверждается, что он не указал свою яхту в декларацию о доходах. В телеграм-канале издания говорится, что за день до этого состоялось заседание суда по иску Саблина, но никакие требования о блокировке сайта не звучали.

