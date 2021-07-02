ТАСС: На пост ректора ВШЭ, рассматривается кандидатура главы Дальневосточного федерального университета Анисимова

На пост ректора Высшей школы экономики, по сведениям ТАСС, рассматривается кандидатура главы Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова. Как пишет Интерфакс, решение может быть принято уже сегодня. Накануне стало известно, что Ярослав Кузьминов решил покинуть пост ректора, который он занимал почти 30 лет. Он был избран новым научным руководителем университета. Евгений Ясин, который занимал этот пост, избран почетным научным руководителем. Президент России Владимир Путин наградил сегодня Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

