Глава Союза журналистов Соловьев:Журналистское сообщество вряд ли объединится в защиту СМИ, финансируемых Ходорковским

Журналистское сообщество вряд ли объединится в защиту СМИ, финансируемых Михаилом Ходорковским. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Журналистское сообщество у нас, к сожалению, достаточно разрознено и разнообразно, случаи объединения сообщества были достаточно редкими. <...> Кому-то из сообщества нравятся СМИ [Михаила Ходорковского] кому-то нет, поэтому вряд ли сможет объединиться журналистское сообщество, чтобы защищать. Что касается закрытия конкретных СМИ, о которых мы говорим, это может быть связано в том числе и с признанием некоторых из них иноагентами – из-за этого они теряют рекламный рынок – и возможностью такого признания, или с ужесточением наших законов, это действительно есть. Увы, так складывается ситуация, при этом СМИ рождаются, живут и, к сожалению, иногда умирают или переформатируются –это жизнь», — сказал он.

Ранее в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский сообщил о намерении перевезти за рубеж или закрыть финансируемые им медиапроекты в случае ужесточения давления на них в России.

В конце июня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность четырех неправительственных организаций, в том числе «Фонда Ходорковского». По мнению ведомства, они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Михаил Ходорковский финансирует ряд медиапроектов в России, среди которых «МБХ-медиа» и «Открытые медиа».