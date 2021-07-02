Власти Севастополя освободили детей от сдачи ПЦР-теста для заселения в отели

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городскую администрацию. До этого был введен запрет на размещение в отелях Севастополя без антител к коронавирусу. С 16 июля забронировать номер смогут только гости с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании.

