Компания «М.Видео» заявила, что санкции ЕС против бизнесмена Михаила Гуцериева ее не затрагивают

Торговая сеть, продающая электронную и бытовую технику, ссылается на заключение международных юридических фирм, — передает Интерфакс. Михаил Гуцериев был включен в новый санкционный список по Белоруссии за поддержку Александра Лукашенко. На момент введения санкций 21 июня, контролирующим акционером «М-Видео» являлась группа «Сафмар» его семьи. Сегодня в компании «Русснефть» сообщили, что Гуцериев после введения санкций покинул пост председателя совета директоров и исключен из списка аффилированных лиц.

