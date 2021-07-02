Владимир Путин наградил Ярослава Кузьминова, который покинул пост ректора Высшей школы экономики

Как передает РИА Новости, это орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кузьминов руководил вузом на протяжении почти 30 лет. Кандидатуру нового ректора должно определить правительство России. По данным источника Интерфакса, это может произойти уже сегодня. Агентство ТАСС со ссылкой на источник пишет, что на этот пост рассматривается кандидатура ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова.

