В Москве умер художественный руководитель цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко

Ему было 86 лет.

С самой юности Сличенко, происходивший из цыганской семьи, увлекался творчеством. Впервые его талант проявился в одном из сел в Воронежской области, где будущий артист впервые услышал о существовании единственного в мире профессионального цыганского театра «Ромэн». В 17 лет Сличенко уже принимают во вспомогательный состав театра, а спустя некоторое время он пробует себя в режиссуре. Кроме того, он становится и известным исполнителем цыганских песен, а также романсов на стихи русских поэтов: «Две гитары», «Я встретил вас», «Клен ты мой опавший» — и других.

С 1977 года и до самой смерти Сличенко возглавлял театр «Ромэн». За свою жизнь он лично поставил на сцене более десятка произведений и продолжал активно играть роли, в том числе, и в кино. А 40 лет назад Сличенко единственный из цыган был удостоен звания «Народный артист СССР». В последнее время актер и режиссер тяжело болел, но о причинах смерти не сообщается.

Дата и место похорон Николая Сличенко пока не определены.