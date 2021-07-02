Басманный суд Москвы арестовал известного бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество

Об этом агентству РИА Новости сообщили в суде. Срок ареста установлен до 1 сентября. Фабула дела не раскрывается.

Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и одна из богатейших женщин в России. В 2011 году суд в Москве признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в столице и приговорил к 3 годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.