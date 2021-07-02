Михаил Ходорковский может вывезти сотрудников финансируемых им медиапроектов из России, если давление на них усилится

Об этом общественный деятель рассказал сегодня «Эхо Москвы»

Переноса из России в другую страну интернет-изданий «МБХ Медиа» и «Открытые медиа» и даже их закрытия не исключил Михаил Ходорковский. Он сказал в прямом эфире Эха, что не знает, какая судьба сложится у его медиапроектов. И не возникнет ли завтра ситуация, когда оппозиционные журналисты, которые открыто занимают свою позицию могут стать цитата «следующим элементом асфальтирования пространства». Ходорковский подчеркнул, что по возможности намерен защищать людей и цитата «не будет предлагать журналистам идти на амбразуру». Бывший руководитель ЮКОСа, а ныне общественный деятель также назвал реализуемой задачей для российской власти посадить тысячу или даже 10 тысяч человек. Он также осудил арест бывшего руководителя общественной организации «Открытая Россия», созданной по инициативе Ходорковского. Андрея Пивоварова, который объявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму, обвинили в сотрудничестве с так называемой нежелательной организации из-за репоста политической акции в Краснодаре, по словам адвоката подзащитный репоста не делал. Ходорковский добавил, что закручивание гаек может привести к радикализации населения.

Генпрокуратура на днях признала нежелательными четыре неправительственных организации, в том числе фонд Ходорковского.