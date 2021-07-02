Адвокат Сафронова назвал голословными утверждения следствия о намерении журналиста скрыться за рубежом

Адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал голословными утверждения следствия о намерении журналиста скрыться за рубежом.

«Аргументации у следствия никакой нет. Довод о том, что, выйдя на свободу, Сафронов при помощи консульских или дипломатических учреждений скроется и вылетит за пределы России, кочует из одного ходатайства в другое. Но каких бы то ни было доказательств этого никогда не было предоставлено. Это просто голословные утверждения», — сказал адвокат.

По словам Д.Катчева, следствие считает подобные высказывания весомым аргументом для продления ареста.

Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов находится под стражей почти год. Его обвиняют в госизмене. Свою вину он не признает.