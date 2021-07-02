МХАТ имени Горького рассчитывает на встречу с президентом театра Татьяны Дорониной для обсуждения планов

Об этом журналистам сообщил временно исполняющий директор театра Олег Михайлов. Ранее сообщалось, что Доронина написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр и уволить нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что в Кремле пока письма не получали, но в дела театра вмешиваться не намерен.