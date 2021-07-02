Власти Ставропольского края не будут ужесточать требования к приезжающим на отдых

Об этом говорится в сообщении главы региона Владимира Владимирова. Оно сделано на фоне скандала, разразившегося после того, как руководство соседнего Краснодарского края резко ужесточило меры для туристов. Планируется, что с 1 августа на заселение в отели, санатории и дома отдыха будут приниматься только привитые гости. Операторы уже столкнулись с массовыми отказами от путевок.

