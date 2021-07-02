Михаил Ходорковский намерен перевезти за рубеж или закрыть свои медиапроекты в случае ужесточения давления на них в РФ

Об этом он рассказал в прямом эфире нашей радиостанции. Ходорковский добавил, что не будет требовать от людей идти на амбразуру.

В конце июня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность четырех неправительственных организаций, в том числе Фонда Ходорковского.

Михаил Ходорковский финансирует ряд медиапроектов в России, среди которых «МБХ медиа» и «Открытые медиа».