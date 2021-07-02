Росгвардия проведет учения для противодействия угрозам государственной безопасности

Масштабная оперативно-стратегическая подготовка получила название «Заслон-2021». В ходе учений проверят готовность национальной гвардии выполнять поставленные задачи. Среди целей – повышение уровня квалификации и улучшение процесса слаженной работы сотрудников Росгвардии. Учения начнутся 12 июля и завершатся 30-го. В них примут участие большое количество силовиков. В том числе, привлекут воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии и подразделения территориальных управлений. Планируется, что личный состав перевезут в места проведения стратегической подготовки на машинах и по железной дороге. Также для перемещений по территории страны с мест расположения собираются задействовать военную авиацию.

На сентябрь запланированы новые масштабные учения Росгвардии.