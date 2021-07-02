Следствие считает, что Иван Сафронов может скрыться за рубежом, если его освободят из СИЗО

ФСБ обосновала необходимость продления ареста журналиста Ивана Сафронова тем, что иностранные спецслужбы в случае освобождения могут вывезти его из страны. По этой причине бывшего сотрудника газет «Коммерсант» и «Ведомости», которого обвиняют в госизмене, оставили под стражей до 7 октября, узнало интернет-издание «Открытые медиа».

Мотивировку ФСБ на заседании суда о продлении ареста Ивану Сафронову привёл следователь Александр Чабан. По его словам, журналист, который год провёл в СИЗО, выйдя на свободу, скроется на территории дипломатических представительств, а затем с помощью иностранных спецслужб покинет Россию. Эта версия фигурировала в решении Мосгорсуда, рассказал изданию «Открытые медиа» один из друзей Сафронова, который был на заседании. О том, что судья Андрей Расновский в мотивировочной части решения ссылался на предположение следователя ФСБ, также сообщил Иван Павлов, руководитель проекта Команда 29, который оказывает обвиняемому в госзизмене правовую помощь. Решение суда адвокат назвал построенным на недопустимых предположениях. Следователь не привёл доказательств подготовки побега, отметил Павлов. Еще одной причиной для продления ареста Чабан посчитал больше 200 поручительств собранных в поддержку Сафронова. Он предположил, что журналист при помощи друзей может покинуть Россию. По версии ФСБ, Сафронов в период работы в газете «Коммерсант» передал секретные сведения спецслужбам Чехии. Адвокаты говорят, что доказательств этому до сих пор нет. Журналист вину не признаёт.

На момент задержания в июле прошлого года Иван Сафронов несколько месяцев работал советником главы Роскосмоса. Представители защиты в эфире Эха недавно рассказывали, что следователь ФСБ Чабан склонял Сафронова к признанию вины в обмен на звонок маме.