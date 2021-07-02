Песков: Кремль попросит МВД разобраться в инциденте с нападением на тамбовского активиста

Кремль обратится в Министерство внутренних дел с требованием разобраться в инциденте с нападением на тамбовского активиста Романа Герасимова, который хотел задать вопрос президенту Владимиру Путину на «прямой линии». Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы действительно видели эти сообщения. Конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле», — сказал он.

На вопрос о том, насколько распространены подобные инциденты, Д.Песков ответил, что «такое бывало неоднократно». «Я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься. Это абсолютно неприемлемо. Конечно, я не думаю, что это нужно как-то преувеличивать и создавать из этого систему – это отдельные ситуации, но они являются абсолютно неприемлемыми», — заключил он.

Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. Там сообщалось, что утром в четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета записал видео для прямой линии с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, напали трое неизвестных. Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему «порезали колесо автомобиля».