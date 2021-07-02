Чем скорее россияне привьются, тем быстрее откроются итальянские границы для российских туристов. Это пообещал сегодня посол Италии в Москве Паскуале Террачано. Он также добавил, что визы, истекшие во время эпидемии, продлеваются, однако пока воспользоваться ими нельзя.

Стоит отметить, что позиция Евросоюза состоит в том, что на его территорию допускаются люди с прививками, которые одобрили Всемирная организация здравоохранения и европейский регулятор. Ни одна российская вакцина пока в этот список не входит.