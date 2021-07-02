Чем скорее россияне привьются, тем быстрее откроются итальянские границы для российских туристов. Это пообещал сегодня посол Италии в Москве Паскуале Террачано. Он также добавил, что визы, истекшие во время эпидемии, продлеваются, однако пока воспользоваться ими нельзя.
Стоит отметить, что позиция Евросоюза состоит в том, что на его территорию допускаются люди с прививками, которые одобрили Всемирная организация здравоохранения и европейский регулятор. Ни одна российская вакцина пока в этот список не входит.
Чем скорее россияне привьются, тем быстрее откроются итальянские границы для российских туристов
Чем скорее россияне привьются, тем быстрее откроются итальянские границы для российских туристов. Это пообещал сегодня посол Италии в Москве Паскуале Террачано. Он также добавил, что визы, истекшие во время эпидемии, продлеваются, однако пока воспользоваться ими нельзя.