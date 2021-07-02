Росгвардия впервые проведет в некоторых регионах России крупные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021». Планируется отработать задачи по нейтрализации угроз госбезопасности, — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии. Проведение мероприятия намечено с 12-го по 30 июля. Его называют этапом подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые пройдут в сентябре этого года.