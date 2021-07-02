В ФСБ считают, что Сафронов может скрыться на территории иностранного посольства, если его освободить из СИЗО

Следователи ФСБ считают, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов может скрыться на территории иностранного посольства или даже будет вывезен за рубеж, если его освободить из СИЗО. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, возглавляющий организацию «Команда 29», которая оказывает правовую помощь Сафронову. В решении суда по вопросу продления ареста Сафронову приводится позиция следователя, согласно которой готовится спецоперация по переправке Сафронова за рубеж в случае его освобождения из следственного изолятора. Никаких доказательств подготовки побега следователь не привел, — сказал защитник.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронову до 7-го октября этого года.