В Москве за минувшие сутки выявлено почти 6900 новых случаев заболевания коронавирусом. В России новых случаев больше 23-х тысяч. Эксперты отмечают, что если раньше прирост как по заболеваемости, так и по смертности приходился на столицу и крупные города, то теперь там ситуация несколько стабилизировалась, а увеличение происходит за счет провинции.