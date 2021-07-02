В Москве за минувшие сутки выявлено почти 6900 новых случаев заболевания коронавирусом. В России новых случаев больше 23-х тысяч. Эксперты отмечают, что если раньше прирост как по заболеваемости, так и по смертности приходился на столицу и крупные города, то теперь там ситуация несколько стабилизировалась, а увеличение происходит за счет провинции.
2021-07-02T14:33:21+03:00
2021-07-02T14:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 02 июля 2021
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