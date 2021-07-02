Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Худрук театра «Ромэн», народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни, сообщили в театре. «С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — говорится в сообщении театра. В театре уточнили, что дата прощания с Сличенко будет сообщена дополнительно. Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. В 1951 году поступил в труппу театра «Ромэн», с 1977 года стал его возглавлять. В театре, в кино, на эстраде исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.
2021-07-02T14:31:00+03:00
2021-07-02T14:48:39+03:00
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14:31, 02 июля 2021