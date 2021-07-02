Спецслужбы США и Великобритании утверждают, что хакеры РФ не прекращали кибератаки на объекты в этих странах

Спецслужбы США и Великобритании опубликовали доклад, в котором уверяют, что российские хакеры не прекращали свои кибератаки на объекты в этих странах. Американская The New York Times называет это первым серьёзным политическим испытанием для Владимира Путина после его встречи с президентом США Джо Байденом.

Агентство национальной безопасности США настаивает на том, что этот доклад выпустили не специально после встречи российского и американского лидеров; а это регулярная практика, с помощью которой АНБ предупреждает власти страны о различных угрозах.

Именно на встрече с Путиным Джо Байден настаивал на том, что российская сторона должна остановить атаки на объекты в США и за рубежом; и напомнил про последний, когда из строя вышел масштабный блок энергосистемы на востоке Штатов, что привело к перебоям в поставке бензина (тогда хакеры потребовали выкуп и Белый дом уверен, что к этой атаке Кремль не причастен). Байден тогда вручил российскому лидеру список из 16 областей критической инфраструктуры и сказал, что Америка не потерпит дальнейших атак на неё. То есть, как пишет The New York Times, «прекратятся ли кибератаки, осуществляемые ГРУ, вполне может стать первой проверкой того, дошел смысл слов, сказанных Байденом Путину».

И, как напоминает журнал Newsweek, госсекретарь США Энтони Блинкен уже пообещал, что если Россия не остановит хакерские атаки, Америка обязательно даст ответ. Так что именно за официальной Москвой следующий шаг — как поступить в этой ситуации. К.ц.

Ранее Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российская сторона также фиксирует кибератаки. Часть из них, по его словам, совершаются со стороны США.