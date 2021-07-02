В Москве все случаи ОРВИ будут рассматривать как коронавирус

В Москве с сегодняшнего дня ОРВИ приравнивается к коронавирусу до момента получения отрицательного ПЦР-теста. Заболевшие и их родственники обязаны соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам Раковой, данная мера позволит ускорить диагностику COVID-19 и начать более быстро лечить и изолировать больных.
2021-07-02T14:08:47+03:00
2021-07-02T14:08:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:08, 02 июля 2021
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