В Москве все случаи ОРВИ будут рассматривать как коронавирус

В Москве с сегодняшнего дня ОРВИ приравнивается к коронавирусу до момента получения отрицательного ПЦР-теста. Заболевшие и их родственники обязаны соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам Раковой, данная мера позволит ускорить диагностику COVID-19 и начать более быстро лечить и изолировать больных.