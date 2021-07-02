Татьяна Доронина попросила Путина сменить руководство МХАТа имени Горького

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попросила президента страны отстранить от руководства МХАТ худрука Эдуарда Боякова. Он сменил актрису на этом посту три года назад – это назначение не приняли многие члены труппы, некоторые деятели культуры и зрители.

Талантливых актеров выгнали, декорации разрушены, репертуар уничтожен – пишет в своем письме Татьяна Доронина. Она уверена, если нынешний худрук останется в Театре в качестве руководителя – от горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. Боякова артистка называет «непрофессиональным» и «бездарным». И если его не заменить талантливым человеком, то, цитата, «всё поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган с матом и неграмотным, нерусским языком и с проповедью уничтожения России». Доронина перечисляет снятые с репертуары спектакли, говорит, что помещения театра сдаются кому захочется, и подчеркивает, что это лишь малая часть всех «наступательных безобразий». Доронина просит Владимира Путина «убрать торгашей из театра». Она пишет, что понимает, как загружен президент, какое «нечеловеческое напряжение» он испытывает, но без его участия восстановить то, что называлось МХАТ им. Горького, невозможно. По словам Дорониной, Путина не зря называют «мудрым и гениальным» — «эта победа», отмечает в обращении артистка, далась ему «в результате боев и самоотдачи, на которую никто не способен».

Бояков сменил Доронину на посту худрука в 2018 году. Она с тех пор занимает специально созданную должность президента театра. Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков говорил ранее, что, сменив на этом посту Татьяну Доронину, он значительно улучшил театр.

Властям стоит прислушаться к этому обращению. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» театральный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Райкина. «Учитывая нынешний контекст существования МХАТа имени Горького, я думаю, что нужно прислушаться, потому что то, что там происходит, требует вмешательства — прежде всего, государственных органов, в частности Министерства культуры», — сказала она. С точки зрения Райкиной, «это очень серьезный вопрос, и вне зависимости от письма Татьяны Дорониной, стоит обратить внимание на этот театр». «Название «художественный театр» и та линия, которая взята сегодня руководством МХАТ имени Горького, не соответствуют друг другу. Если бы это был частный или получастный театр, я бы не имела ничего против — хозяин-барин делает, что хочет. А здесь совершенно другая история. Здесь нужно садиться и серьезно разбираться», — пояснила она. Райкина считает, что «здесь совершена кадровая ошибка, которую либо надо исправлять, либо корректировать».

Кремль не планирует участвовать в решении конфликта между худруком МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым и бывшим руководителем театра Татьяной Дорониной. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по словам Пескова, президент знает о письме Татьяны Дорониной.